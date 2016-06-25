Навалка: «С уверенностью ждем следующего матча»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Швейцарии (1:1; 5:4 в серии пенальти).

«Швейцария – команда мирового уровня и в отношении атаки, и в плане обороны. Ничего удивительного в том, что они стали давить после пропущенного гола, и нам пришлось глубоко обороняться. Поэтому у них появились моменты. Важно, что после того, как они сравняли, мы показали потенциал нашей команды, переключившись с обороны на атаку и вернув себе контроль над игрой.

Первый тайм мы провели отлично. Мы создали много моментов, забили, могли забить еще и полностью контролировали игру. Этот матч был очень эмоциональным, и игроки проделали прекрасную работу. Мы с уверенностью ждем следующей встречи и ментально готовы к ней. У нас еще есть запас сил – сегодня мы это поняли», – сказал Навалка.