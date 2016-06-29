Навалка: «Букмекеры ставят на Португалию»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями накануне четвертьфинального матча Евро-2016 против команды Португалии.

«Мы уже доказали, что способны на многое, но давайте все же дождемся матча. Букмекеры ставят на Португалию, но мы знаем свою силу и постараемся пройти дальше.

Вся команда готова к завтрашней встрече, но я не объявляю игрокам стартовый состав вплоть до последней предматчевой тренировки. Тренерский штаб определяет состав за день до игры, и футболисты узнают об это первыми. У нашего соперника есть отличные игроки в нападении, но и защищаются они тоже неплохо. А особенно португальцы опасны в контратаках. Ждем сложного матча, но постараемся взять игру под свой контроль.

Роберт Левандовски – крайне важный игрок для сборной. Он и центрфорвард, и капитан команды, а это двойная ответственность. Сейчас он находится в отличной физической и психологической форме. Надеюсь, что и завтра он покажет отменную игру», – сказал Навалка.

Матч Польша – Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.