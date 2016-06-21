Навалка: «Украина могла сравнять счет в матче с Германией, у них есть очень талантливые игроки»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины.

«Это самый важный наш матч – таково наше отношение к этой игре. Украина – хорошая команда с очень талантливыми игроками в составе. Со своими клубами они выступают в еврокубках, так что мы должны быть хорошо готовы – как эмоционально, так и тактически.

Важно, что все готовы, и я могу положиться на футболистов. Решение насчет стартового состава всегда принимается после последней тренировки – так будет и в этот раз. Я не хочу говорить о том, на каком месте мы хотим финишировать. Нужно взять три очка.

В матче с Германией были периоды, когда Украина могла сравнять счет. Они создавали угрозу после стандартов и очень хорошо играли в тот день. Это показывает, что они сильны», – сказал Навалка.

Матч Украина – Польша состоится во вторник, 21 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.