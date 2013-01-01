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    Ковалевски – о новом тренере сборной Польши: «Чаще всего упоминается имя Навалки. Он давно без работы»

    Экс-вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски назвал имя возможного главного тренера сборной Польши после ухода из национальной команды Паулу Соузы.

    «Сейчас появляется много фамилий специалистов, которые могут возглавить сборную Польши, но чаще всего упоминается имя бывшего главного тренера национальной команды Адама Навалки. Он уже долгое время находится без работы.

    Кажется, что его кандидатура является самой подходящей в такой ситуации: он хорошо знает игроков и специфику работы в сборной», – сказал Ковалевски.

    • Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Навалка тренировал сборную Польши с 2013 по 2018-й год.
    • Он не работает с 2019 года.

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    Источник: Metaratings

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