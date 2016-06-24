Навалка: «Левандовски справляется со своей работой, так что не надо сравнивать его с Роналду»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал игру нападающего Роберта Левандовски, который не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2016, а также сравнения своего подопечного с Криштиану Роналду. Португалец не смог отличиться в первых двух матчах и стал объектом критики.

«У нас нет никаких проблем с тем, что Роберт пока не забил. Он проделывает отличную командную работу. Мы – команда, где все отлично друг друга понимают и прекрасно знают, что самое важное – это благо команды.

Левандовски прекрасно справляется со своей ролью, так что мне не нравятся эти сравнения с Роналду. Не хочу слышать об этом. Я счастлив, что у нас есть Левандовски», – сказал Навалка.