Навалка согласился вернуться в сборную Польши на стыки с Россией. Он не тренировал три года

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка дал предварительное согласие вернуться в национальную команду, сообщает Sport.pl.
64-летний тренер готов возглавить команду при условии, что он сможет покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022.
Ранее сборную Польши покинул Паулу Соуза. Чтобы возглавить «Фламенго», ему придется выплатить компенсацию Польскому футбольному союзу в размере 300 тысяч евро.
- Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
- Навалка тренировал сборную Польши с 2013 по 2018-й год.
- Он не работает с 2019 года.
Источник: Sport.pl