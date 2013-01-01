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    Навалка согласился вернуться в сборную Польши на стыки с Россией. Он не тренировал три года

    Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка дал предварительное согласие вернуться в национальную команду, сообщает Sport.pl.

    64-летний тренер готов возглавить команду при условии, что он сможет покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022.

    Ранее сборную Польши покинул Паулу Соуза. Чтобы возглавить «Фламенго», ему придется выплатить компенсацию Польскому футбольному союзу в размере 300 тысяч евро.

    • Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Навалка тренировал сборную Польши с 2013 по 2018-й год.
    • Он не работает с 2019 года.

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    Источник: Sport.pl

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2855

      Бухбух 16 минут назад

      Навалка навалит Карпину полную авоську.

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