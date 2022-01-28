Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Крыховяк – о новом тренере сборной Польши: «Навалка – лучший кандидат»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк считает, что новым тренером национальной команды должен стать Адам Навалка.

    «Кто должен быть тренером сборной? Это решает президент Польского футбольного союза. Конечно, у меня есть мнение на этот счет. До матча с Россией остается мало времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы он как можно скорее освоился в команде.

    Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Впрочем, это только мое мнение. Я не принимаю решений.

    Уверен, многие в команде поддержали бы эту идею. От работы с Навалкой остались хорошие воспоминания. Каждый тренер терпит неудачу и вынужден уйти, но это не означает, что он плохой специалист. Таков футбол.

    После побед и поражений Навалка всегда был на связи с нами. Звонил, писал. В плане налаживания контакта он был лучшим, а это ключевой аспект. Потому что тренировок не так много, и для игры в тот футбол, который хочет тренер, нужен диалог и взаимопонимание.

    Любому новому тренеру в сборной необходимо несколько месяцев для налаживания игры, и это нужно брать во внимание. В нашей ситуации этих нескольких месяцев нет. Можно выбирать среди разных тренеров, но Навалка – лучший кандидат.

    Знаком ли я с Шевченко? Нет, мы совсем не знакомы», – сказал Крыховяк в интервью interia.pl.

    • Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Навалка тренировал сборную Польши с 2013 по 2018-й год.
    • Он не работает с 2019 года.

    Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93431
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru