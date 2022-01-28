Крыховяк – о новом тренере сборной Польши: «Навалка – лучший кандидат»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк считает, что новым тренером национальной команды должен стать Адам Навалка.

«Кто должен быть тренером сборной? Это решает президент Польского футбольного союза. Конечно, у меня есть мнение на этот счет. До матча с Россией остается мало времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы он как можно скорее освоился в команде.

Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Впрочем, это только мое мнение. Я не принимаю решений.

Уверен, многие в команде поддержали бы эту идею. От работы с Навалкой остались хорошие воспоминания. Каждый тренер терпит неудачу и вынужден уйти, но это не означает, что он плохой специалист. Таков футбол.

После побед и поражений Навалка всегда был на связи с нами. Звонил, писал. В плане налаживания контакта он был лучшим, а это ключевой аспект. Потому что тренировок не так много, и для игры в тот футбол, который хочет тренер, нужен диалог и взаимопонимание.

Любому новому тренеру в сборной необходимо несколько месяцев для налаживания игры, и это нужно брать во внимание. В нашей ситуации этих нескольких месяцев нет. Можно выбирать среди разных тренеров, но Навалка – лучший кандидат.

Знаком ли я с Шевченко? Нет, мы совсем не знакомы», – сказал Крыховяк в интервью interia.pl.

Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.

Навалка тренировал сборную Польши с 2013 по 2018-й год.

Он не работает с 2019 года.

Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев