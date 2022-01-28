Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о том, что Андрей Шевченко отказался от поста главного тренера сборной Польши.
«Стороны еще ведут переговоры», – заявил Кулеша.
По информации Sport.pl, если сторонам не удастся договориться, то в сборную вернется Адам Навалка.
- Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся 24 марта в Москве.
- Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.
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Источник: Sport.pl