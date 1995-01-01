Сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. До матча с Россией меньше двух месяцев

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    Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о том, что Андрей Шевченко отказался от поста главного тренера сборной Польши.

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    По информации Sport.pl, если сторонам не удастся договориться, то в сборную вернется Адам Навалка.

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    Источник: Sport.pl

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5792

      R_a_i_n 38 минут назад

      Шева уже один раз лишил нас чемпионата. На пару с Филей.

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