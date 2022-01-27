Шевченко не возглавит сборную Польши (Игорь Цыганык)

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что Польский футбольный союз не договорился с Андреем Шевченко.

45-летний специалист не смог согласовать с «Дженоа» условия расторжения контракта, поэтому был вынужден отказаться от поста главного тренера сборной Польши.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.

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