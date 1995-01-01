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    Шевченко не возглавит сборную Польши (Игорь Цыганык)

    Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что Польский футбольный союз не договорился с Андреем Шевченко.

    45-летний специалист не смог согласовать с «Дженоа» условия расторжения контракта, поэтому был вынужден отказаться от поста главного тренера сборной Польши.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.

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    Источник: твиттер Игоря Цыганыка

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