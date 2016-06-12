Навалка: «Сборная Польши приехала на Евро с большими надеждами»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка дал понять, что его подопечные готовы к первому матчу группового этапа чемпионата Европы с командой Северной Ирландии.

«Команда заметно прогрессирует, и мы приехали во Францию с большими надеждами. Однако это футбол, произойти может все что угодно. И все же верю в команду. Мы уже показывали, что можем проводить сложные матчи на хорошем уровне.

Мы ждем напряженной игры. Соперник силен как команда, но не хочу вдаваться в детали. Могу только заверить, что мы на 100 процентов готовы к этому испытанию.

Президент Футбольной федерации Польши Бонек как-то сказал нам, что не стоит слишком много брать на себя. Поэтому мы решили не выигрывать два последних товарищеских матча», – сказал Навалка.