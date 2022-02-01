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34-летний Рыков подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2

1 февраля 2022, 21:56
2

Клуб ФНЛ-2 «Родина» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Урала» Владимиром Рыковым.

«Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

  • «Урал» объявил о расторжении контракта с Рыковым 14 января.
  • 34-летний защитник выступал за «Урал» с августа 2020 года.
  • Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.
Источник: твиттер «Родины»
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 Родина Рыков Владимир
Комментарии (2)
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Fju-2
1643750329
Урал твёрдо решил остаться в РПЛ)
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DOCTOR PENALTY
1643750998
Ну вот, всего лишь ФНЛ-2, а говорил, что Шалимов плох.
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