34-летний Рыков подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2

Клуб ФНЛ-2 «Родина» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Урала» Владимиром Рыковым.
«Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- «Урал» объявил о расторжении контракта с Рыковым 14 января.
- 34-летний защитник выступал за «Урал» с августа 2020 года.
- Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.
Такую новость нужно подавать горячей.Креатив потом, а пока ловите бомбу #невиданныесборы
Источник: твиттер «Родины»