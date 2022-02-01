34-летний Рыков подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2

Клуб ФНЛ-2 «Родина» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Урала» Владимиром Рыковым.

«Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», – написала пресс-служба клуба в твиттере.