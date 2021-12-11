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    34-летний Рыков подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2

    Клуб ФНЛ-2 «Родина» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Урала» Владимиром Рыковым.

    «Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • «Урал» объявил о расторжении контракта с Рыковым 14 января.
    • 34-летний защитник выступал за «Урал» с августа 2020 года.
    • Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.
    Источник: твиттер «Родины»

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