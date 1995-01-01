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    Рыков, Ибрахимай, Погребняк сыграют за «Урал» против «Уфы»; Урунов, Жамалетдинов, Андрич выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Уралом» и «Уфой».

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребняк.

    Запасные: Коновалов, Адамов, Кузьмичeв, Евсеев, Подберeзкин, Емельянов, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Дзантиев, Кротов, Голубев, Сысуев.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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