Владимир Рыков - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рыков
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)