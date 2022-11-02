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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Звезда
Родина - Звезда: обзор матча 02 ноября 2022
Родина
02.11.2022, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 4
Завершен
Звезда
27'
И. Андреев
41'
А. Габараев
82'
А. Гордюшенко (П)
29'
М. Першин
56'
М. Першин
63'
Д. Суконкин
71'
П. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Родина - Звезда
90'
+5
Желтая карточка
Л. Герчиков
90'
+2
Замена
Г. Комбаров
️️️️
Д. Суконкин
Желтая карточка
М. Мальцев
87'
83'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
П. Кудряшов
ГОЛ с пенальти! 3:4!
А. Гордюшенко
82'
77'
Замена
С. Евсютин
️️️️
С. Уткин
77'
Замена
А. Иванов
️️️️
М. Першин
Замена
М. Мальцев
️️️️
И. Петухов
76'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Маурисио
76'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
73'
71'
ГОЛ! 2:4!
П. Кудряшов
Желтая карточка
И. Петухов
66'
Замена
А. Воропаев
️️️️
М. Караев
64'
63'
ГОЛ! 2:3!
Д. Суконкин
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Тимошенко
59'
56'
ГОЛ! 2:2!
М. Першин
50'
Желтая карточка
Е. Игнатович
46'
Замена
Е. Игнатович
️️️️
А. Никитенков
Замена
У. Ната
️️️️
А. Ксенофонтов
46'
Пенальти не реализован!
И. Тимошенко
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Габараев
41'
40'
Желтая карточка
И. Смирнов
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Першин
ГОЛ! 1:0!
И. Андреев
27'
Желтая карточка
Маурисио
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
46
Никита Першин
ОП
77
Максим Андреев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
4-2-1-1-2
1
Айдаров
49
Караев
44
Рыков
24
Клещенко
5
Габараев
52
Петухов
8
Маурисио
72
Гордюшенко
80
Ксенофонтов
99
Андреев
99
Тимошенко
3-2-3-2
90
Мухин
22
Уткин
63
Никитенков
5
Смирнов
24
Орлов
46
Першин
29
Кудряшов
77
Андреев
68
Герчиков
9
Першин
7
Суконкин
52
Петухов
24
Мальцев
24
Мальцев
52
Петухов
49
Караев
36
Воропаев
36
Воропаев
49
Караев
80
Ксенофонтов
33
Ната
33
Ната
80
Ксенофонтов
99
Тимошенко
90
Калмыков
90
Калмыков
99
Тимошенко
8
Маурисио
7
Адеола
7
Адеола
8
Маурисио
63
Никитенков
29
Игнатович
29
Игнатович
63
Никитенков
7
Суконкин
19
Комбаров
19
Комбаров
7
Суконкин
9
Першин
22
Иванов
22
Иванов
9
Першин
22
Уткин
21
Евсютин
21
Евсютин
22
Уткин
29
Кудряшов
14
Салтыков
14
Салтыков
29
Кудряшов
Остались в запасе
Родина
Звезда
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
30
Данил Пшеничников
ВР
6
Дмитрий Великородный
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
6
Дмитрий Великородный
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Родина - Звезда
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
академии "Спартак"
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