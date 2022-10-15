Рыков обратился в полицию. У него оторвали автомобильное зеркало

Защитник «Родины» Владимир Рыков вынужден обратиться в полицию. Его «Мерседесу» нанесли урон.

«Рыков пришeл с заявлением в полицию. Но в этот раз дело не в мошенниках – неизвестные оторвали у его «Мерса» левое зеркало. Прямо средь бела дня.

Рыков рассказал полицейским, что 13 октября всего на часик припарковал свою GLEшку недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Когда он вернулся, понял, что у машины не хватает зеркала.

В итоге Владимир поехал в отдел и написал заявление. Свой незначительный ущерб он оценил в 70000 рублей», – написал источник.