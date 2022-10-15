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    Рыков обратился в полицию. У него оторвали автомобильное зеркало

    Защитник «Родины» Владимир Рыков вынужден обратиться в полицию. Его «Мерседесу» нанесли урон.

    «Рыков пришeл с заявлением в полицию. Но в этот раз дело не в мошенниках – неизвестные оторвали у его «Мерса» левое зеркало. Прямо средь бела дня.

    Рыков рассказал полицейским, что 13 октября всего на часик припарковал свою GLEшку недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Когда он вернулся, понял, что у машины не хватает зеркала.

    В итоге Владимир поехал в отдел и написал заявление. Свой незначительный ущерб он оценил в 70000 рублей», – написал источник.

    • Рыков в «Родине» с февраля.
    • У него 9 матчей в сезоне Первой лиги.
    • Ранее Рыков играл за «Динамо», «Урал» и другие клубы РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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