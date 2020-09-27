Рыков: «К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к «Уралу» – другие»

Защитник «Урала» Владимир Рыков пожаловался на судейство. По его мнению, в РПЛ арбитры трактуют эпизоды неодинаково.

— В предыдущем матче с «Зенитом» Илье Помазуну не удалось отбить удар Артема Дзюбы. Как вы отреагировали на решение судей?

— Тот момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Для чего она вообще тогда нужна? Не понимаю, почему произошла такая ошибка. Конечно, это не красит наш чемпионат. Когда мы играли в Казани, у Панюкова был такой же момент. Но тогда гол не был засчитан, а тут засчитали. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.

— В раздевалке после матча обсуждали этот момент?

— Момент произошел в начале встречи. И тогда еще было непонятно, насколько это повлияет на результат. По итогам матча мы постарались все это по возможности перевести в шутку, потому что результат был более или менее приемлемым. Хорошо, что эпизод случился в начале чемпионата. А представьте себе, если бы тоже самое произошло в концовке сезона, когда «Урал» боролся бы за попадание в Лигу Европы? Это был бы совсем другой разговор. Получается, к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или, например, «Локомотиву», который был в схожей ситуации, – другие.

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