Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Рыков: «К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к «Уралу» – другие»

    Защитник «Урала» Владимир Рыков пожаловался на судейство. По его мнению, в РПЛ арбитры трактуют эпизоды неодинаково.

    — В предыдущем матче с «Зенитом» Илье Помазуну не удалось отбить удар Артема Дзюбы. Как вы отреагировали на решение судей?

    — Тот момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Для чего она вообще тогда нужна? Не понимаю, почему произошла такая ошибка. Конечно, это не красит наш чемпионат. Когда мы играли в Казани, у Панюкова был такой же момент. Но тогда гол не был засчитан, а тут засчитали. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.

    — В раздевалке после матча обсуждали этот момент?

    — Момент произошел в начале встречи. И тогда еще было непонятно, насколько это повлияет на результат. По итогам матча мы постарались все это по возможности перевести в шутку, потому что результат был более или менее приемлемым. Хорошо, что эпизод случился в начале чемпионата. А представьте себе, если бы тоже самое произошло в концовке сезона, когда «Урал» боролся бы за попадание в Лигу Европы? Это был бы совсем другой разговор. Получается, к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или, например, «Локомотиву», который был в схожей ситуации, – другие.

    • Рыков перешел в «Урал» летом из «Динамо».
    • «Урал» идет в РПЛ 11-м.
    • Рыков брал с «Динамо» ФНЛ.

    Рыков: «В «Урале» есть все, чтобы получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10012

      Skull_Boy 19 минут назад

      До тебя только дошло и это уже длится 2 года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8346

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Да дело не в Урале , а в Зените - у них свои стандарты и правила ((((((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru