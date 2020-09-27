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  • Рыков: «К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к «Уралу» – другие»

Рыков: «К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к «Уралу» – другие»

27 сентября 2020, 13:59
25

Защитник «Урала» Владимир Рыков пожаловался на судейство. По его мнению, в РПЛ арбитры трактуют эпизоды неодинаково.

— В предыдущем матче с «Зенитом» Илье Помазуну не удалось отбить удар Артема Дзюбы. Как вы отреагировали на решение судей?

— Тот момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Для чего она вообще тогда нужна? Не понимаю, почему произошла такая ошибка. Конечно, это не красит наш чемпионат. Когда мы играли в Казани, у Панюкова был такой же момент. Но тогда гол не был засчитан, а тут засчитали. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.

— В раздевалке после матча обсуждали этот момент?

— Момент произошел в начале встречи. И тогда еще было непонятно, насколько это повлияет на результат. По итогам матча мы постарались все это по возможности перевести в шутку, потому что результат был более или менее приемлемым. Хорошо, что эпизод случился в начале чемпионата. А представьте себе, если бы тоже самое произошло в концовке сезона, когда «Урал» боролся бы за попадание в Лигу Европы? Это был бы совсем другой разговор. Получается, к «Зениту» применяют одни стандарты, а к «Уралу» или, например, «Локомотиву», который был в схожей ситуации, – другие.

  • Рыков перешел в «Урал» летом из «Динамо».
  • «Урал» идет в РПЛ 11-м.
  • Рыков брал с «Динамо» ФНЛ.

Рыков: «В «Урале» есть все, чтобы получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы»

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Рыков Владимир
Комментарии (25)
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Skull_Boy
1601205883
До тебя только дошло и это уже длится 2 года
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seth343
1601209609
Правила газпрома.
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nik55
1601209647
К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к всем остальным одни ошибки
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алдан2014
1601209858
У зени крыша круче
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ALEX ML
1601210234
Скорее за выживание, чем за ЛЕ
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Урия Гип 2
1601210369
Поэтому по 6-7 мячей за игру пропускают.
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mamba9090909
1601210397
С ТРИБУНЫ, во время игры, когда игроки находятся в движении, заметить офсайд на полступни?!!!!!! ))))))))))))))))))))))
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milenamiroshnic
1601211461
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vla4839
1601230388
Рыков всегда отличался клоуновскими высказываниями и хамством,грубостью на поле
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zenitforever2015
1601230410
А сегодня вы Ахмату тоже из-за судейства слили ? Или как всем танцорам помешали.... ?
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