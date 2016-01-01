Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Рыков: «В «Урале» есть все, чтобы получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы»

    Защитник «Урала» Владимир Рыков в интервью Sportbox положительно оценил клубную инфраструктуру. Он сожалеет, что такого нет в его родном городе.

    — В последнее время вы в составе «Динамо» старались бороться за еврокубки, а «Урал» ставит несколько меньшие задачи. Вы это замечаете?

    — Приятно удивлен тем, какие замечательные условия в Екатеринбурге были созданы под чемпионат мира 2018 года. И стадион, и поля, и медицинское оборудование. Замечательный медштаб. Все есть для того, чтобы играть и получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы, как «Урал». Мне очень хотелось бы, чтобы и в моем родном Новосибирске когда-нибудь было также. Часто бываю дома и воочию вижу, что там творится в детском футболе. Меня это не радует. Город с полуторамиллионным населением заслуживает команду РПЛ. Но пока мы находимся там, где находимся. Увы.

    • Рыков перешел в «Урал» летом из «Динамо».
    • Уральцы идут в РПЛ 11-ми.
    • Рыков брал с «Динамо» ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      Хейтер Аларм 1 минуту назад

      Ишь какие! И удовольствие получают и деньги немерянные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6402

      Сильвербой 35 минут назад

      Да, все замечательно, кроме одного - футболисты у нас дерьмовые!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79365
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru