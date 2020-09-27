Рыков: «В «Урале» есть все, чтобы получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы»

Защитник «Урала» Владимир Рыков в интервью Sportbox положительно оценил клубную инфраструктуру. Он сожалеет, что такого нет в его родном городе.

— В последнее время вы в составе «Динамо» старались бороться за еврокубки, а «Урал» ставит несколько меньшие задачи. Вы это замечаете?

— Приятно удивлен тем, какие замечательные условия в Екатеринбурге были созданы под чемпионат мира 2018 года. И стадион, и поля, и медицинское оборудование. Замечательный медштаб. Все есть для того, чтобы играть и получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы, как «Урал». Мне очень хотелось бы, чтобы и в моем родном Новосибирске когда-нибудь было также. Часто бываю дома и воочию вижу, что там творится в детском футболе. Меня это не радует. Город с полуторамиллионным населением заслуживает команду РПЛ. Но пока мы находимся там, где находимся. Увы.