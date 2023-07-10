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    Рыков: «Не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов»

    Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что никогда не перешел бы в «Спартак».

    «Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

    Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.

    Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – заявил Рыков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15417

      Алексей З 13 минут назад

      Зная свой уровень , не стоит даже в суе упоминать приличные клубы, а уж заоблочные цифры только для своего испорченного сомомнения.

      0
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      Рейтинг: +14636

      R_a_i_n 25 минут назад

      Звездабол динамовский!

      1
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      Рейтинг: +11545

      "supermax" 27 минут назад

      сколько таких уже...пока 10 лямов не предложишь ...и ведь не проверишь теперь, карьеру закончил

      0
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