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Рыков: «Не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов»

10 июля 2023, 15:40
12

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что никогда не перешел бы в «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.

Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – заявил Рыков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Рыков Владимир
Комментарии (12)
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"supermax"
1688993105
сколько таких уже...пока 10 лямов не предложишь ...и ведь не проверишь теперь, карьеру закончил
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R_a_i_n
1688993193
Звездабол динамовский!
Ответить
Иван Петров 1986
1688995652
Очередной патриот - балабол.
Ответить
ziborock
1688997743
Когда закончил карьеру можно и по***деть!)))
Ответить
aaaaahhhh
1688999398
пошел бы, да вот не позовут.
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subbotaspartak
1689001762
Это футболист?
Ответить
Нуф-Нуф
1689003294
А в Мансити за сколько бы не пошел?
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