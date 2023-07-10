Рыков: «Не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что никогда не перешел бы в «Спартак».

«Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.

Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из-за этого переходят в команды соперников.

Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро», – заявил Рыков.