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    Конате из «Ахмата»: «Я топ-форвард РПЛ»

    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате оценил свой уровень.

    «Я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России. Этот сезон проведу в «Ахмате», а дальше будет видно. Я мог бы забить еще больше мячей за этот сезон, но десять голов – тоже хорошо.

    Если бы мне предложили перейти в «Реал» или «Барселону», выбрал бы «Реал». Хала Мадрид!» – сказал игрок из Буркина-Фасо.

    • 25-летний буркиниец в 22 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.
    • Накануне Конате оформил дубль в ворота «Торпедо».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 12:19
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