Конате из «Ахмата»: «Я топ-форвард РПЛ»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате оценил свой уровень.

«Я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России. Этот сезон проведу в «Ахмате», а дальше будет видно. Я мог бы забить еще больше мячей за этот сезон, но десять голов – тоже хорошо.

Если бы мне предложили перейти в «Реал» или «Барселону», выбрал бы «Реал». Хала Мадрид!» – сказал игрок из Буркина-Фасо.

25-летний буркиниец в 22 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.

Накануне Конате оформил дубль в ворота «Торпедо».

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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