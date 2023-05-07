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    • Конате из «Ахмата»: «Стараемся побеждать, чтобы Кадыров был рад»

    Конате из «Ахмата»: «Стараемся побеждать, чтобы Кадыров был рад»

    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что еще не общался с почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.

    – Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

    – Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

    – Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

    – Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил. Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?

    • 25-летний буркиниец в 22 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.
    • Накануне Конате оформил дубль в ворота «Торпедо».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2023 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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