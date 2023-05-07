Конате из «Ахмата»: «Стараемся побеждать, чтобы Кадыров был рад»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что еще не общался с почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.

– Общались когда-нибудь с Рамзаном Кадыровым?

– Я видел его лишь один раз – он на тренировку приезжал. Его все знают, он очень хороший человек, президент. Стараемся всегда выигрывать, чтобы он был рад.

– Он часто делал игрокам дорогие подарки – машины или еще что-то.

– Да? Я не знал про это. Я еще тут, брат, ничего не получил. Если это правда, то вот, я тут, не забудьте про меня, ха-ха. Брат, кто бы не хотел иметь «Мерседес»?

25-летний буркиниец в 22 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.

Накануне Конате оформил дубль в ворота «Торпедо».

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

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