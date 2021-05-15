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    «Чемпионат»: форвард Конате перейдет из «Химок» в «Ахмат»

    Нападающий «Химок» Мохамед Конате пополнит летом «Ахмат». Трансфер состоится на правах свободного агента.

    В текущем сезоне РПЛ Конате провел 25 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.

    • В Химках игрок выступает с сентября.
    • Ранее он выступал в России за «Урал» и «Тамбов».
    • «Химки» в нынешнем сезоне финишируют в РПЛ выше «Ахмата».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    15.05.2021 23:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3845

      Fusballer 2 часа назад

      В смысле? Он же в Челси сейчас.

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