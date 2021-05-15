«Чемпионат»: форвард Конате перейдет из «Химок» в «Ахмат»

В смысле? Он же в Челси сейчас.
Нападающий «Химок» Мохамед Конате пополнит летом «Ахмат». Трансфер состоится на правах свободного агента.
В текущем сезоне РПЛ Конате провел 25 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
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Нападающий «Химок» Мохамед Конате пополнит летом «Ахмат». Трансфер состоится на правах свободного агента.
В текущем сезоне РПЛ Конате провел 25 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.