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    • Радимов назвал трех нападающих РПЛ, способных заменить Дзюбу и Соболева

    Радимов назвал трех нападающих РПЛ, способных заменить Дзюбу и Соболева

    Владислав Радимов спрогнозировал, какие форварды окажутся в «Спартаке» и «Локомотиве» предстоящим летом.

    «Будет приобретен форвард на место Дзюбы, с которым, маловероятно, что продлят контракт. Думаю, что это будет либо Конате, либо Гуарирапа, либо Мирлинд Даку.

    Один из этих трех футболистов окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве». Спартаковцам тоже нужен форвард. Кассьерра за один матч с «Ахматом» забил больше, чем Соболев за весь чемпионат.

    Поэтому Соболеву тоже нужна замена. Если он не в форме, не забивает, то должен кто-то другой, кто выйдет и будет это делать», – сказал Радимов.

    • Мохамед Конате покидает «Ахмат» в качестве свободного агента.
    • Сауль Гуарирапа вылетел из РПЛ вместе с «Сочи».
    • Мирлинд Даку с прошлого лета выступает за «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1716398135
    Двоих определил, а третьего куда Радимов пристроит?
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    NewLife
    1716400120
    Могу назвать трех трепачей, каждый из которых могжет заменить Буланова: Журавель, Шнякин, Генич, и никто не заметит замену.))
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