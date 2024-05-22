Радимов назвал трех нападающих РПЛ, способных заменить Дзюбу и Соболева

Владислав Радимов спрогнозировал, какие форварды окажутся в «Спартаке» и «Локомотиве» предстоящим летом.

«Будет приобретен форвард на место Дзюбы, с которым, маловероятно, что продлят контракт. Думаю, что это будет либо Конате, либо Гуарирапа, либо Мирлинд Даку.

Один из этих трех футболистов окажется в «Спартаке», один – в «Локомотиве». Спартаковцам тоже нужен форвард. Кассьерра за один матч с «Ахматом» забил больше, чем Соболев за весь чемпионат.

Поэтому Соболеву тоже нужна замена. Если он не в форме, не забивает, то должен кто-то другой, кто выйдет и будет это делать», – сказал Радимов.