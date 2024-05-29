Конате подтвердил уход из «Ахмата»

Нападающий Мохамед Конате сообщил, что не будет продлевать контракт с «Ахматом».

«Ахмат» – это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моей сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», – сказал Конате.