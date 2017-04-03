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    Брызгалов выбыл на три недели

    Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов выбыл из строя из-за повреждения в матче 21-го тура против «Урала». Он почувствовал резкую боль в икроножной мышце во время матча и попросил замену. Магнитно-резонансная томография, проведенная в одной из московских клиник, подтвердила надрыв икроножной мышцы. По предварительным данным он вынужден будет пропустить минимум три недели.

    В текущем сезоне Брызгалов провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФК «Анжи»

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    03.04.2017 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      EFR 3 апреля 2017, 10:21

      завязывай с карьерой хрустальный

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