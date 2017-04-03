Брызгалов выбыл на три недели

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов выбыл из строя из-за повреждения в матче 21-го тура против «Урала». Он почувствовал резкую боль в икроножной мышце во время матча и попросил замену. Магнитно-резонансная томография, проведенная в одной из московских клиник, подтвердила надрыв икроножной мышцы. По предварительным данным он вынужден будет пропустить минимум три недели.

В текущем сезоне Брызгалов провел шесть матчей в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.