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    Пресс-служба «Анжи»: «Трансферная кампания клуба не окончена»

    Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов заявил, что дагестанский клуб еще не закончил трансферную кампанию, а также рассказал, как проходило заключение контракта с Павлом Яковлевым.

    «Трансферная кампания не окончена, пока мы продолжаем расставаться с игроками. Вчера ушли Обертан, Лазич и, возможно, это не последние изменения. Трансферное окно в России открыто, время есть, клуб работает над этим. С защитником Сергеем Брызгаловым пока идут переговоры, контракт не подписан, но надеемся, что в скором времени все разрешится.

    Что касается Яковлева, да, он вернулся в «Анжи», поскольку его переход в «Крылья Советов» был невозможен, он заигран за два клуба, так что он решил принять наши условия и вернуться. Контракт был заключен заново. В «Анжи», как известно, в связи с оптимизацией идет сокращение зарплатного фонда, поэтому футболист пошел на заключение контракта на новых условиях и понижение зарплаты», – заявил Даганов.

    «Анжи» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2017 12:44
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