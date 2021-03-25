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    Брызгалов: «ФНЛ – тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще. Больше матчей, перелетов»

    Защитник «Факела» Сергей Брызгалов рассказал о разнице между РПЛ и ФНЛ.

    – С «Уралом» получилось нехорошо: Иванов и Парфенов хотели оставить меня, но из-за других обстоятельств я не смог там остаться.

    Вопрос решался долго, закрывалось трансферное окно. Кроме «Факела» вариантов не было. Я много разговаривал с Романом Асхабадзе, он заверил: все будет хорошо.

    – Так и вышло?

    – ФНЛ – тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще. У нас больше матчей, перелетов, где-то поля не лучшие, тем более по весне. За пару дней до выезда в Хабаровск узнали: с ними предстоит встреча и в Кубке России. В итоге жили там около недели. Я практически не выходил из отеля, перепутал все дни и ночи, даже город не изучил. Выпал из жизни на неделю.

    Потом вернулись в Воронеж и уже через день поехали в Песчанокопское на игру с «Чайкой». Сначала на поезде до Ростова, потом 300 километров на автобусе. Все эти десять дней были в космосе.

    – Ты второй год в ФНЛ – не пора обратно наверх?

    – Глупо говорить, что не хочется в РПЛ. Очень хочется снова там поиграть, у меня были разговоры с некоторыми клубами. Но пока буду прикладывать максимум усилий, чтобы, возможно, оказаться там с «Факелом».

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    Источник: Sport24

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