Брызгалов оценил новый стадион «Факела»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о новом стадионе команды.

Центральный стадион профсоюзов, где играл «Факел», закрылся на реконструкцию.

В связи с этим в городе построен новый стадион для клуба.

«Да, бываем там. Заезжаем, смотрим. Хороший достойный стадион. Надеюсь, откроем его с победы. Мы будем идти от игры к игре. У нас есть задача, которую поставило руководство. В каждой игре задача брать очки», – сказал Брызгалов.