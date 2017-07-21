Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Брызгалов принес победу «Анжи» над «Амкаром», пермяки вторую игру подряд не забивают

    В матче второго тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Амкаром». Победу подопечным Александра Григоряна принес защитник Сергей Брызгалов.

    Пермяки, проиграв в Дагестане, терпят второе поражение кряду.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.

    «Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Карасев (Гулиев, 55), Данченко (Базелюк, 70), Маркелов, Яковлев, Мамтов (Кацаев, 71).

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Гиголаев (Конде, 46), Шаваев (Комолов, 40), Костюков, Гол (Салугин, 64), Гасилин, Бодул.

    Предупреждения: Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 – Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 22:42

      Дааа... Амкар голеодорством никогда не бодрил, а тут серия безголевая намечается.... Пермякам надо хотя бы дома один мяч катнуть для разрядки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 21 июля 2017, 21:46

      С 1-й победой, Анжи. Хотя игра конечно была не очень вразумительная.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11