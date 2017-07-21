РФПЛ. Брызгалов принес победу «Анжи» над «Амкаром», пермяки вторую игру подряд не забивают

В матче второго тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Амкаром». Победу подопечным Александра Григоряна принес защитник Сергей Брызгалов.
Пермяки, проиграв в Дагестане, терпят второе поражение кряду.
Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур
Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Карасев (Гулиев, 55), Данченко (Базелюк, 70), Маркелов, Яковлев, Мамтов (Кацаев, 71).
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Гиголаев (Конде, 46), Шаваев (Комолов, 40), Костюков, Гол (Салугин, 64), Гасилин, Бодул.
Предупреждения: Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 – Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90.
Источник: Бомбардир.ру