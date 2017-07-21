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  • РФПЛ. Брызгалов принес победу «Анжи» над «Амкаром», пермяки вторую игру подряд не забивают

РФПЛ. Брызгалов принес победу «Анжи» над «Амкаром», пермяки вторую игру подряд не забивают

21 июля 2017, 21:28
2

В матче второго тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Амкаром». Победу подопечным Александра Григоряна принес защитник Сергей Брызгалов.

Пермяки, проиграв в Дагестане, терпят второе поражение кряду.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Брызгалов, 23.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Афонин, Брызгалов, Карасев (Гулиев, 55), Данченко (Базелюк, 70), Маркелов, Яковлев, Мамтов (Кацаев, 71).

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Гиголаев (Конде, 46), Шаваев (Комолов, 40), Костюков, Гол (Салугин, 64), Гасилин, Бодул.

Предупреждения: Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 – Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Амкар-Пермь Брызгалов Сергей
Комментарии (2)
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Edward52
1500662818
С 1-й победой, Анжи. Хотя игра конечно была не очень вразумительная.
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insider_retro
1500666154
Дааа... Амкар голеодорством никогда не бодрил, а тут серия безголевая намечается.... Пермякам надо хотя бы дома один мяч катнуть для разрядки...
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