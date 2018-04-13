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    Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

    Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов рассчитывает увезти из Санкт-Петербурга три очка по итогам матча 26 тура РФПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, махачкалинская команды была близка к победе над сине-бело-голубыми в поединке первого круга (1:1), однако ей не хватило немного везения.

    – В апреле прошлого года «Анжи» мог обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге, но и ничья 1:1 для вашей команды стала неплохим результатом. И тогда, и сейчас «Зенит» испытывал проблемы. Можно ли это считать вашим дополнительным козырем?

    – Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» – не хватило немного везения. О состоянии «Зенита» не думаем. Нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге.

    – Шанс «Анжи» в быстрых контратаках, или рискнете сыграть с «Зенитом» в открытый футбол, как действуете дома, с двумя нападающими?

    – План на игру определяет тренерский штаб, наша задача его выполнить на все сто процентов. Надеюсь, нам это удастся.

    – Матч с «Зенитом» – самый важный для «Анжи» на данном этапе?

    – Да, это так. Мы очень серьезно настраиваемся на этой встречу. Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.04.2018 14:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 апреля 2018, 18:51

      Слюнявый Брызгалов разбрызгался слюнями.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 апреля 2018, 18:27

      зачем много говорить ваша задача играть по максимуму чтобы не вылететь в ФНЛ

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 апреля 2018, 16:41

      да зенит вынесет анжи в одну калитку

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2018, 15:42

      Потенциально Зенит один из самых сильных клубов РФПЛ.В реальности их скальп хотят приобрести опять же все клубы РФПЛ. Круговорот всего в природе. Я худею с такой ситуёвины.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 14:38

      Фурсенко собирался всех порвать, а дошло до того что все хотят порвать Зенит и даже в Санкт-Петербурге

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 14:35

      Уже с сектантами приложили силы)надеюсь и правда не посыпятся

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