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  • Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

13 апреля 2018, 14:27
7

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов рассчитывает увезти из Санкт-Петербурга три очка по итогам матча 26 тура РФПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, махачкалинская команды была близка к победе над сине-бело-голубыми в поединке первого круга (1:1), однако ей не хватило немного везения.

– В апреле прошлого года «Анжи» мог обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге, но и ничья 1:1 для вашей команды стала неплохим результатом. И тогда, и сейчас «Зенит» испытывал проблемы. Можно ли это считать вашим дополнительным козырем?

– Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» – не хватило немного везения. О состоянии «Зенита» не думаем. Нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге.

– Шанс «Анжи» в быстрых контратаках, или рискнете сыграть с «Зенитом» в открытый футбол, как действуете дома, с двумя нападающими?

– План на игру определяет тренерский штаб, наша задача его выполнить на все сто процентов. Надеюсь, нам это удастся.

– Матч с «Зенитом» – самый важный для «Анжи» на данном этапе?

– Да, это так. Мы очень серьезно настраиваемся на этой встречу. Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Брызгалов Сергей
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1523619306
Уже с сектантами приложили силы)надеюсь и правда не посыпятся
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Garrincha58
1523619509
Фурсенко собирался всех порвать, а дошло до того что все хотят порвать Зенит и даже в Санкт-Петербурге
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Мары
1523623372
Потенциально Зенит один из самых сильных клубов РФПЛ.В реальности их скальп хотят приобрести опять же все клубы РФПЛ. Круговорот всего в природе. Я худею с такой ситуёвины.
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серега кашин
1523626896
да зенит вынесет анжи в одну калитку
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Полная Канистра
1523633238
зачем много говорить ваша задача играть по максимуму чтобы не вылететь в ФНЛ
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prezent2017
1523634695
Слюнявый Брызгалов разбрызгался слюнями.
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