Брызгалов: «Анжи» приложит все силы для победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов рассчитывает увезти из Санкт-Петербурга три очка по итогам матча 26 тура РФПЛ с «Зенитом». По словам футболиста, махачкалинская команды была близка к победе над сине-бело-голубыми в поединке первого круга (1:1), однако ей не хватило немного везения.

– В апреле прошлого года «Анжи» мог обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге, но и ничья 1:1 для вашей команды стала неплохим результатом. И тогда, и сейчас «Зенит» испытывал проблемы. Можно ли это считать вашим дополнительным козырем?

– Мы и в Махачкале в первом круге могли обыграть «Зенит» – не хватило немного везения. О состоянии «Зенита» не думаем. Нам важно самим подойти к этой встрече в оптимальной форме и добыть победу в Петербурге.

– Шанс «Анжи» в быстрых контратаках, или рискнете сыграть с «Зенитом» в открытый футбол, как действуете дома, с двумя нападающими?

– План на игру определяет тренерский штаб, наша задача его выполнить на все сто процентов. Надеюсь, нам это удастся.

– Матч с «Зенитом» – самый важный для «Анжи» на данном этапе?

– Да, это так. Мы очень серьезно настраиваемся на этой встречу. Мы идем от игры к игре и приложим все силы, чтобы в субботу выиграть в Петербурге