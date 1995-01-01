Экс-защитник «Спартака» Брызгалов перешел в «Факел»

«Факел» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Сергея Брызгалова.
26-летний футболист присоединился к воронежскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт, условия которого не разглашаются.
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«Факел» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Сергея Брызгалова.
26-летний футболист присоединился к воронежскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт, условия которого не разглашаются.