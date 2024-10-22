Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Брызгалов
Статистика
Сергей Брызгалов - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1992 (33), Павлово
#92 | Защитник
178 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Факел
0 : 1
22.10.2024
Зенит
1' - 90'
90'
Россия. Кубок, 4 тур
Акрон
2 : 0
18.09.2024
Факел
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 2
27.08.2024
Рубин
1' - 90'
47'
Россия. Кубок, 2 тур
Факел
1 : 2
15.08.2024
Акрон
1' - 46'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
3 : 0
30.07.2024
Факел
1' - 90'
Главные новости
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+