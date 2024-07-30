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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 30 июля 2024
Зенит
30.07.2024, вторник, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Факел
25'
А. Ерохин
70'
В. Черов (АГ)
84'
В. Изидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Факел
88'
Красная карточка
А. Багамаев
ГОЛ! 3:0!
В. Изидор
84'
Замена
В. Изидор
️️️️
Артур
81'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Нино
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
В. Черов
70'
Желтая карточка
Нино
67'
Замена
Вендел
️️️️
И. Сергеев
65'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Мостовой
65'
62'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
И. Альшин
62'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
М. Браими
Замена
Д. Васильев
️️️️
В. Барриос
46'
46'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Л. Багателия
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Ильин
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Артур
25'
9'
Желтая карточка
М. Дзиов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
77
Лука Багателия
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Вендел
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
28
Алип
33
Нино
4
Горшков
5
Барриос
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
37
Артур
33
Сергеев
3-1-3-3
88
Гудиев
2
Черов
88
Дзиов
92
Брызгалов
88
Щетинин
8
Багамаев
77
Ивлев
11
Браими
98
Ильин
10
Альшин
77
Багателия
33
Нино
78
Чистяков
78
Чистяков
33
Нино
5
Барриос
18
Васильев
18
Васильев
5
Барриос
33
Сергеев
8
Вендел
8
Вендел
33
Сергеев
77
Мостовой
10
Глушенков
10
Глушенков
77
Мостовой
37
Артур
18
Изидор
18
Изидор
37
Артур
10
Альшин
16
Мертенс
16
Мертенс
10
Альшин
77
Багателия
7
Моцпан
7
Моцпан
77
Багателия
11
Браими
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
11
Браими
98
Ильин
20
Марков
20
Марков
98
Ильин
Остались в запасе
Зенит
Факел
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Факел
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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