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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Акрон
Факел - Акрон: обзор матча 15 августа 2024
Факел
15.08.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
5'
Е. Марков
10'
А. Дмитриев
70'
М. Палиенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Акрон
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Палиенко
61'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Дмитриев
61'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
Беншимоль
61'
Замена
М. Палиенко
️️️️
М. Кузьмин
Замена
️️️️
Т. Селе
59'
46'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Хубулов
Замена
Х. Аппаев
️️️️
С. Брызгалов
46'
Замена
️️️️
Е. Марков
46'
Замена
️️️️
М. Браими
46'
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Дмитриев
Пас отдал
Беншимоль
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
Т. Селе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
88
Гудиев
2
Черов
92
Брызгалов
40
Юрганов
71
Мастерной
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
77
Багателия
20
Марков
77
Ивлев
3-1-1-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
69
Дмитриев
6
Кузьмин
8
Хубулов
7
Беншимоль
71
Пестряков
92
Брызгалов
14
Аппаев
14
Аппаев
92
Брызгалов
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
69
Дмитриев
17
Бакаев
17
Бакаев
69
Дмитриев
7
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
7
Беншимоль
Остались в запасе
Факел
Акрон
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Факел - Акрон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Факел
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