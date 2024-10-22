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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Зенит
Факел - Зенит: обзор матча 22 октября 2024
Факел
22.10.2024, вторник, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
44'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Зенит
Желтая карточка
С. Брызгалов
90'
+5
90'
+4
Замена
Е. Пшенников
️️️️
Педро
81'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
И. Ахметов
Замена
Н. Моцпан
️️️️
В. Мастерной
76'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Браими
66'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Н. Гиоргобиани
66'
Замена
А. Багамаев
️️️️
В. Якимов
46'
Замена
М. Щетинин
️️️️
Д. Мертенс
46'
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Г. Мантуан
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Педро
37'
Замена
С. Эракович
️️️️
Д. Чистяков
Желтая карточка
В. Мастерной
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
4-2-3-1
88
Гудиев
92
Брызгалов
40
Юрганов
47
Божин
71
Мастерной
23
Якимов
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
20
Марков
3-3-1-2-1
16
Адамов
31
Мантуан
5
Родригао
78
Чистяков
15
Караваев
18
Васильев
4
Горшков
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
99
Гиоргобиани
79
Каштанов
79
Каштанов
99
Гиоргобиани
16
Мертенс
88
Щетинин
88
Щетинин
16
Мертенс
71
Мастерной
7
Моцпан
7
Моцпан
71
Мастерной
23
Якимов
8
Багамаев
8
Багамаев
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
78
Чистяков
16
Эракович
16
Эракович
78
Чистяков
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
20
Педро
52
Пшенников
52
Пшенников
20
Педро
Остались в запасе
Факел
Зенит
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
18
Кирилл Симонов
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Факел - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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