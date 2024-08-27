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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Рубин
Факел - Рубин: обзор матча 27 августа 2024
Факел
27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
41'
Д. Кузнецов
84'
Д. Шабанхаджай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Рубин
88'
Замена
А. Зотов
️️️️
М. Апшацев
88'
Замена
И. Вуячич
️️️️
Д. Шабанхаджай
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шабанхаджай
Замена
️️️️
В. Черов
79'
65'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Кузнецов
65'
Замена
У. Иву
️️️️
Б. Йочич
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Н. Моцпан
64'
Желтая карточка
Н. Моцпан
59'
Желтая карточка
С. Брызгалов
47'
Замена
С. Божин
️️️️
Р. Сенхаджи
46'
Замена
Т. Селе
️️️️
В. Якимов
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
9
Илья Васин
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-3-2
31
Беленов
71
Мастерной
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
2
Черов
23
Якимов
77
Ивлев
7
Моцпан
77
Багателия
14
Аппаев
8
Багамаев
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Ашурматов
44
Кузнецов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
23
Безруков
6
Апшацев
11
Ломовицкий
8
Йочич
99
Шабанхаджай
23
Якимов
19
Селе
19
Селе
23
Якимов
7
Моцпан
16
Мертенс
16
Мертенс
7
Моцпан
72
Сенхаджи
47
Божин
47
Божин
72
Сенхаджи
99
Шабанхаджай
5
Вуячич
5
Вуячич
99
Шабанхаджай
6
Апшацев
21
Зотов
21
Зотов
6
Апшацев
8
Йочич
6
Иву
6
Иву
8
Йочич
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
Остались в запасе
Факел
Рубин
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
9
Илья Васин
ЦФ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
11
Касра Тахери
ЦФ
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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Факел
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