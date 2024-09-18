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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Акрон - Факел
Акрон - Факел: обзор матча 18 сентября 2024
Акрон
18.09.2024, среда, 16:15
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Факел
50'
В. Хубулов
63'
С. Грибов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Факел
90'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Палиенко
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Грибов
63'
Замена
А. Дмитриев
️️️️
Беншимоль
61'
Замена
С. Грибов
️️️️
А. Дзюба
61'
57'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Щетинин
57'
Замена
Т. Селе
️️️️
Н. Гиоргобиани
Желтая карточка
В. Хубулов
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Хубулов
50'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Б. Димоски
46'
46'
Замена
В. Мастерной
️️️️
А. Ивлев
46'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
И. Калинин
22'
Желтая карточка
А. Ивлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
16
Дилан Мертенс
АП
4-1-1-2-2
13
Волков
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
23
Димоски
5
Москвичев
25
Эсанов
8
Хубулов
99
Палиенко
22
Дзюба
7
Беншимоль
3-1-3-3
88
Гудиев
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
13
Калинин
88
Щетинин
77
Багателия
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
79
Каштанов
7
Моцпан
8
Багамаев
23
Димоски
21
Фернандес
21
Фернандес
23
Димоски
99
Палиенко
21
Галоян
21
Галоян
99
Палиенко
7
Беншимоль
69
Дмитриев
69
Дмитриев
7
Беншимоль
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
77
Ивлев
71
Мастерной
71
Мастерной
77
Ивлев
13
Калинин
33
Квеквескири
33
Квеквескири
13
Калинин
99
Гиоргобиани
19
Селе
19
Селе
99
Гиоргобиани
88
Щетинин
16
Мертенс
16
Мертенс
88
Щетинин
Остались в запасе
Акрон
Факел
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
3
Пауло Витор
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Акрон - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
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