Защитник «Анжи» Брызгалов может восстановиться к матчу против «Урала»

Пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о состоянии здоровья защитника команды Сергея Брызгалова. Напомним, футболист получил травму на предыгровой разминке перед матчем 20-го тура РФПЛ против «Оренбурга».

«Брызгалова мучает колено, поэтому пока о точных сроках восстановления наверняка говорить нельзя. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Вполне возможно, что он сможет на какое-то время выйти на поле в контрольном матче 27 марта, и если будет готов, то сыграет в матче с «Уралом», – заявил Даганов.

Матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» состоится 31 марта.