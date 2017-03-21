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    Защитник «Анжи» Брызгалов может восстановиться к матчу против «Урала»

    Пресс-атташе «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о состоянии здоровья защитника команды Сергея Брызгалова. Напомним, футболист получил травму на предыгровой разминке перед матчем 20-го тура РФПЛ против «Оренбурга».

    «Брызгалова мучает колено, поэтому пока о точных сроках восстановления наверняка говорить нельзя. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Вполне возможно, что он сможет на какое-то время выйти на поле в контрольном матче 27 марта, и если будет готов, то сыграет в матче с «Уралом», – заявил Даганов.

    Матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» состоится 31 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2017 12:44
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