В «Анжи» сообщили, что не спешат подписывать контракт с Брызгаловым

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что «орлы» не намерены спешить с подписанием соглашения с защитником «Терека» Сергеем Брызгаловым. В текущем розыгрыше РФПЛ 24-летний игрок принял участие всего в четырех матчах.

«Мы не собираемся спешить, все идет в рабочем порядке. Не хотим, чтобы получилось, как с Виталием Дьяковым», – сказал Даганов.

Напомним, махачкалинцы были вынуждены отказаться от переговоров с «Томью» по трансферу защитника Виталия Дьякова по причине затягивания процесса перехода игрока сибиряками.