Брызгалов: «Карпин – мой лучший тренер»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов отозвался о своем бывшем тренере Валерии Карпине. Они пересекались в «Спартаке».

«Георгич для меня – топ-тренер! Я работал со многими специалистами, черпаю что-то от каждого. Но Карпин – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Главное для него – дисциплина на поле и в обычной жизни. Он сам был футболистом, сам себя слепил, через многое прошел.

Он не любит и не умеет проигрывать. Да, поражения бывают, это нормально, выигрывать всегда невозможно. Но Карпин очень не любит уступать. Он говорил, что ты можешь ошибиться технически в передаче, тактически, но ты не имеешь право проиграть единоборство и не добежать», – сказал Брызгалов.