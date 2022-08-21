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    Брызгалов: «Карпин – мой лучший тренер»

    Защитник «Факела» Сергей Брызгалов отозвался о своем бывшем тренере Валерии Карпине. Они пересекались в «Спартаке».

    «Георгич для меня – топ-тренер! Я работал со многими специалистами, черпаю что-то от каждого. Но Карпин – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Главное для него – дисциплина на поле и в обычной жизни. Он сам был футболистом, сам себя слепил, через многое прошел.

    Он не любит и не умеет проигрывать. Да, поражения бывают, это нормально, выигрывать всегда невозможно. Но Карпин очень не любит уступать. Он говорил, что ты можешь ошибиться технически в передаче, тактически, но ты не имеешь право проиграть единоборство и не добежать», – сказал Брызгалов.

    • Игрок был в «Спартаке» в 2011-2016 годах.
    • Брызгалов брал со «Спартаком» серебро РПЛ.
    • В «Факеле» защитник с 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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