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    Кардозу, Ерохин, Чалов, Сигурдссон – в сборной 30 тура РПЛ по версии inStat

    Телеканал «Матч Премьер» в твиттере опубликовал команду 30-го тура РПЛ по версии InStat.

    В сборную недели попади по три футболиста ЦСКА и «Зенита», два представителя «Урала» и по одному игроку из «Ахмата», «Оренбурга» и «Динамо».

    Вратарь: Ярослав Годзюр («Урал»).

    Защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Сергей Брызгалов («Урал»), Зоран Нижич («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба – «Зенит»), Рикарду Алвеш («Оренбург»), Мигел Кардозу («Динамо»).

    Нападающие: Арнор Сигурдссон, Федор Чалов (оба – ЦСКА).

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4742

      prezent2017 16 минут назад

      Это что еще ха г-но такое, inStat этот? Опять, наверно, Бубнов к пенсии заработок нашел. Как там с ТТД, бу-бу?

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