Кардозу, Ерохин, Чалов, Сигурдссон – в сборной 30 тура РПЛ по версии inStat

Это что еще ха г-но такое, inStat этот? Опять, наверно, Бубнов к пенсии заработок нашел. Как там с ТТД, бу-бу?
Телеканал «Матч Премьер» в твиттере опубликовал команду 30-го тура РПЛ по версии InStat.
В сборную недели попади по три футболиста ЦСКА и «Зенита», два представителя «Урала» и по одному игроку из «Ахмата», «Оренбурга» и «Динамо».
Вратарь: Ярослав Годзюр («Урал»).
Защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Сергей Брызгалов («Урал»), Зоран Нижич («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба – «Зенит»), Рикарду Алвеш («Оренбург»), Мигел Кардозу («Динамо»).
Нападающие: Арнор Сигурдссон, Федор Чалов (оба – ЦСКА).