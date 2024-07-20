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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Факел
Динамо - Факел: обзор матча 20 июля 2024
Динамо
20.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Факел
3'
И. Лепский
21'
М. Нгамале
28'
Я. Гладышев
74'
Е. Марков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Факел
90'
+7
Вторая желтая
С. Брызгалов
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
90'
+3
Замена
В. Окишор
️️️️
Бителло
90'
+3
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
И. Лепский
88'
86'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Ильин
Желтая карточка
Э. Даса
85'
Желтая карточка
А. Лунев
83'
74'
ГОЛ! 3:1!
Е. Марков
Пас отдал
И. Калинин
72'
Замена
И. Калинин
️️️️
В. Черов
71'
Замена
В. Мастерной
️️️️
И. Альшин
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Я. Гладышев
70'
65'
Замена
В. Якимов
️️️️
Н. Моцпан
Желтая карточка
Я. Гладышев
57'
47'
Желтая карточка
В. Ильин
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Квеквескири
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
С. Бессмертный
46'
Красная карточка
Д. Фомин
40'
38'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
С. Бессмертный
31'
ГОЛ! 3:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
Бителло
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Нгамале
21'
Желтая карточка
М. Майсторович
20'
17'
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
И. Лепский
Пас отдал
Бителло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Лунев
2
Даса
5
Майсторович
18
Лепский
93
Лаксальт
74
Фомин
80
Бессмертный
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-2-3-2
31
Беленов
2
Черов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
33
Квеквескири
19
Селе
10
Альшин
7
Моцпан
11
Браими
98
Ильин
20
Марков
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
91
Гладышев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
91
Гладышев
80
Бессмертный
7
Скопинцев
7
Скопинцев
80
Бессмертный
18
Лепский
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
18
Лепский
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
10
Альшин
71
Мастерной
71
Мастерной
10
Альшин
7
Моцпан
23
Якимов
23
Якимов
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
16
Мертенс
98
Ильин
33
Квеквескири
14
Аппаев
14
Аппаев
33
Квеквескири
Остались в запасе
Динамо
Факел
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Динамо - Факел
5
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
342
370
Сейвы
2
3
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Василий Казарцев
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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