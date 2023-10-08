Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Факел
Динамо - Факел: обзор матча 08 октября 2023
Динамо
08.10.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Факел
Желтая карточка
Д. Лесовой
90'
+4
Замена
В. Грулев
️️️️
Л. Чавес
89'
81'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Х. Аппаев
81'
Замена
Т. Селе
️️️️
И. Квеквескири
71'
Замена
М. Максимов
️️️️
Е. Марков
Желтая карточка
Д. Фомин
70'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Нгамале
70'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
К. Тюкавин
70'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Х. Карраскаль
58'
58'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
Р. Фернандес
54'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
2
Даса
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
3-4-1-2
31
Беленов
71
Мастерной
47
Божин
92
Брызгалов
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
28
Магаль
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
70
Тюкавин
88
Лесовой
88
Лесовой
70
Тюкавин
24
Чавес
27
Грулев
27
Грулев
24
Чавес
13
Нгамале
90
Смолов
90
Смолов
13
Нгамале
15
Карраскаль
91
Гладышев
91
Гладышев
15
Карраскаль
14
Аппаев
30
Кудряшов
30
Кудряшов
14
Аппаев
33
Квеквескири
19
Селе
19
Селе
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
20
Марков
21
Максимов
21
Максимов
20
Марков
Остались в запасе
Динамо
Факел
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо - Факел
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Динамо
Факел
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
Карседо высказался о выходе Помазуна вместо Максименко на игру с «Факелом»
12:35
4
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
2
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Карседо высказался о выходе Помазуна вместо Максименко на игру с «Факелом»
12:35
4
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Кубок России. «Динамо» обыграло дома «Факел» (2:1)
Вчера, 21:28
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+