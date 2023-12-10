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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Динамо
Факел - Динамо: обзор матча 10 декабря 2023
Факел
10.12.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
79'
М. Максимов (П)
29'
Я. Гладышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Динамо
80'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Х. Карраскаль
80'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
79'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Максимов
79'
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
69'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Е. Марков
62'
Замена
М. Максимов
️️️️
Р. Магаль
62'
59'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
29'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
К. Тюкавин
Желтая карточка
И. Квеквескири
23'
23'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-4-1-2
88
Гудиев
71
Мастерной
92
Брызгалов
47
Божин
30
Кудряшов
23
Якимов
33
Квеквескири
28
Магаль
10
Альшин
14
Аппаев
20
Марков
4-2-1-1-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
20
Марков
7
Моцпан
7
Моцпан
20
Марков
28
Магаль
21
Максимов
21
Максимов
28
Магаль
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
15
Карраскаль
2
Маричаль
2
Маричаль
15
Карраскаль
Остались в запасе
Факел
Динамо
35
Вячеслав Доровских
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Динамо
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
204
200
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Денис Петров
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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