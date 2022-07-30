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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Динамо
Факел - Динамо: обзор матча 30 июля 2022
Факел
30.07.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
46'
Г. Гонгадзе
47'
Р. Акбашев
86'
И. Альшин
26'
Ф. Смолов (П)
44'
Ф. Смолов
48'
В. Черов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Динамо
90'
+4
Вторая желтая
А. Захарян
ГОЛ! 3:3!
И. Альшин
86'
85'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Я. Гладышев
84'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
В. Грулев
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Квеквескири
74'
72'
Желтая карточка
А. Захарян
Замена
В. Мастерной
️️️️
Р. Магаль
68'
66'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Скопинцев
66'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
Желтая карточка
Р. Магаль
64'
48'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
В. Черов
ГОЛ! 2:2!
Р. Акбашев
47'
ГОЛ! 1:2!
Г. Гонгадзе
Пас отдал
С. Божин
46'
Замена
А. Мендель
️️️️
О. Дмитриев
46'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Максимов
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
39'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Фомин
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Захарян
Желтая карточка
Р. Акбашев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
4
Дашаев
47
Божин
28
Магаль
33
Квеквескири
99
Акбашев
34
Дмитриев
10
Альшин
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Сазонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
90
Смолов
34
Дмитриев
8
Мендель
8
Мендель
34
Дмитриев
28
Магаль
71
Мастерной
71
Мастерной
28
Магаль
33
Квеквескири
8
Шаваев
8
Шаваев
33
Квеквескири
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
21
Максимов
Гладышев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
Гладышев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
27
Грулев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
27
Грулев
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
Остались в запасе
Факел
Динамо
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Факел - Динамо
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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