Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Факел
Динамо - Факел: обзор матча 08 июня 2000
Динамо
08.06.2000, четверг, 00:00
Чемпионат России, 11 тур
2 : 2
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Факел
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Динамо - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Факел
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
1
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
В «Факеле» выявили причину бедствия команды
7 ноября
5
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
7 ноября
9
Шварц прокомментировал вымученную победу «Динамо» над «Факелом»
7 ноября
3
Тюкавин объяснил, почему «Динамо» вырвало победу над «Факелом»
7 ноября
4
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
1
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
В «Факеле» выявили причину бедствия команды
7 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+