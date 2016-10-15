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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Динамо
Факел - Динамо: обзор матча 15 октября 2016
Факел
15.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
30'
М. Бирюков
90+1'
В. Шахов
8'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Динамо
Замена
А. Рылов
️️️️
И. Альшин
90'
+12
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Саталкин
90'
+9
90'
+5
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Зотов
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Соловьев
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Бюттнер
️️️️
А. Катрич
ГОЛ! 2:1!
В. Шахов
Пас отдал
И. Альшин
90'
+1
90'
Желтая карточка
И. Маркелов
57'
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
Пас отдал
Д. Тихий
30'
24'
Желтая карточка
В. Рыков
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Дмитрий Иванов
ОП
27
Андрей Мурнин
(К)
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
87
Никита Саталкин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ПЗ
9
Фатош Бечирай
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
23
Антон Соснин
ЦП
21
Александр Зотов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
13
Иванов
9
Соловьев
27
Мурнин
10
Альшин
87
Саталкин
17
Бирюков
4-2-3-1
1
Шунин
32
Терехов
44
Рыков
8
Хольмен
18
Морозов
23
Соснин
9
Бечирай
77
Катрич
21
Зотов
88
Маркелов
8
Панченко
10
Альшин
10
Рылов
10
Рылов
10
Альшин
9
Соловьев
7
Козлов
7
Козлов
9
Соловьев
87
Саталкин
88
Болов
88
Болов
87
Саталкин
77
Катрич
28
Бюттнер
28
Бюттнер
77
Катрич
21
Зотов
48
Луценко
48
Луценко
21
Зотов
Остались в запасе
Факел
Динамо
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Факел - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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