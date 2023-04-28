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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Факел
Динамо - Факел: обзор матча 28 апреля 2023
Динамо
28.04.2023, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Факел
49'
Г. Гонгадзе
61'
Г. Гонгадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Факел
90'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
90'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
82'
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
82'
72'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
Г. Гонгадзе
Замена
К. Тюкавин
️️️️
А. Кутицкий
62'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. Даса
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Гонгадзе
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Макаров
61'
55'
Желтая карточка
И. Альшин
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
Пас отдал
М. Браими
Желтая карточка
Д. Скопинцев
46'
Желтая карточка
Д. Макаров
42'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
37'
33'
Желтая карточка
И. Калинин
Желтая карточка
Э. Даса
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-2-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
3-2-1-2-2
71
Свинов
85
Морозов
47
Божин
13
Калинин
8
Мендель
23
Якимов
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
10
Гонгадзе
14
Аппаев
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
2
Даса
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Даса
77
Макаров
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
77
Макаров
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
50
Кутицкий
70
Тюкавин
70
Тюкавин
50
Кутицкий
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
10
Гонгадзе
22
Рабеи
22
Рабеи
10
Гонгадзе
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Динамо
Факел
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Главный тренер
Славиша Йоканович
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Динамо - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Василий Казарцев
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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