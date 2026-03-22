22.03.2026, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
11
Барнс
3
Холл
18
Гордон
41
Рэмзи
11
Эланга
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
4-2-2-1-1
31
Элльборг
6
Гертрейда
3
Альдрете
14
Садики
32
Хьюм
10
Джака
21
Диарра
13
О'Найен
11
Ригг
7
Тальби
19
Бробби
4
Ботман
12
Тиав
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
27
Вольтемаде
28
Уиллок
28
Уиллок
27
Вольтемаде
18
Гордон
20
Висса
20
Висса
18
Гордон
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
11
Барнс
18
Осула
18
Осула
11
Барнс
7
Тальби
17
Рейнилду
17
Рейнилду
7
Тальби
21
Диарра
28
Ле Фе
28
Ле Фе
21
Диарра
19
Бробби
12
Майенда
12
Майенда
19
Бробби
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
3
Деннис Киркин
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
3
Деннис Киркин
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ньюкасл
Точно не сыграют
Сандерленд
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
1
6
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
9
5
Нарушения
8
19
Офсайды
1
0
Количество передач
403
262
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Сандерленда», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Сандерленд»
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Источник: «Бомбардир»