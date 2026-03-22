Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Ньюкасл» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 13:50
Ньюкасл
22.03.2026, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сандерленд
10' Э. Гордон
57' Ш. Тальби 90' Б. Бробби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
21
Хабиб Диарра
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
20
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Сандерленд
21
Саймон Мур
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
51
Jenson Jones
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
3
Деннис Киркин
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
11
Барнс
3
Холл
18
Гордон
41
Рэмзи
11
Эланга
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
4-2-2-1-1
31
Элльборг
6
Гертрейда
3
Альдрете
14
Садики
32
Хьюм
10
Джака
21
Диарра
13
О'Найен
11
Ригг
7
Тальби
19
Бробби
4
Ботман
12
Тиав
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
27
Вольтемаде
28
Уиллок
28
Уиллок
27
Вольтемаде
18
Гордон
20
Висса
20
Висса
18
Гордон
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
11
Барнс
18
Осула
18
Осула
11
Барнс
7
Тальби
17
Рейнилду
17
Рейнилду
7
Тальби
21
Диарра
28
Ле Фе
28
Ле Фе
21
Диарра
19
Бробби
12
Майенда
12
Майенда
19
Бробби
Остались в запасе
Ньюкасл
Сандерленд
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
3
Деннис Киркин
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
3
Деннис Киркин
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ньюкасл
Точно не сыграют
Сандро Тонали
ОП
Бруно Гимарайнс
ЦП
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Сандерленд
Точно не сыграют
Даниэл Баллард
ЦЗ
Ромейн Мандл
ПВ
Бертран Траоре
ПВ
Нильсон Ангуло
ЦФ
Статистика матча Ньюкасл - Сандерленд
1
6
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
9
5
Нарушения
8
19
Офсайды
1
0
Количество передач
403
262
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Сандерленда», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Сандерленд»

«Ньюкасл» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
23:45
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
5
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+