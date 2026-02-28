Комментатор матча «Зенит» – «Балтика»: «Я сто раз ничего не понял»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался об игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Кайфовый был матч! Но как сын учительницы алгебры и геометрии я совершенно не понимаю, как устроен чертеж линий в таких положениях вне игры. Мы их сто раз показали, и я сто раз ничего не понял.

Рад, если вы в этом разобрались. И была ли вообще помеха», – написал Нагучев.