Реакция Аршавина на лишний вес у Веры

Сегодня, 08:00
1

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал видео, на котором заметно, что полузащитник «Локомотива» Лукас Вера тренируется с лишним весом.

«Вера – квалифицированный игрок. Я бы на месте Галактионова сказал ему, что ты будешь играть с первой по 90‑ю минуту. Ему нужно только играть – иначе нельзя вес скинуть. Он выглядит, как и мы, когда на «ветеранчиков» выходим играть. Ему нужно просто сейчас много бегать», – сказал Аршавин.

В декабре «Локомотив» объявил о подписании Веры на правах свободного агента. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона‑2027/28.

  • 28-летний Вера в декабре перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
  • Этот сезон он начинал в эмиратской «Аль-Вахде», но не играл за нее.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аршавин Андрей Вера Лукас
Император Бомжей
1768545720
Больше бегать и меньше жрать Вот залог успеха Главное что бы успел к началу сезона, форму набрать))
Ответить
