Реакция Аршавина на лишний вес у Веры

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал видео, на котором заметно, что полузащитник «Локомотива» Лукас Вера тренируется с лишним весом.

«Вера – квалифицированный игрок. Я бы на месте Галактионова сказал ему, что ты будешь играть с первой по 90‑ю минуту. Ему нужно только играть – иначе нельзя вес скинуть. Он выглядит, как и мы, когда на «ветеранчиков» выходим играть. Ему нужно просто сейчас много бегать», – сказал Аршавин.

В декабре «Локомотив» объявил о подписании Веры на правах свободного агента. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона‑2027/28.